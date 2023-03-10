Зинченко - лучший игрок "Арсенала" в феврале

Украинский футболист лондонского “Арсенала” Александр Зинченко признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Зинченко занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 49 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил защитника Габриэла Магальяеса и полузащитника Букайо Сака. В минувшем месяце украинец принял участие в пяти поединках и забил один гол.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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