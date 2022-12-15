Зиеш совершил благородный поступок для соотечественников

Марокканский полузащитник “Челси” Хаким Зиеш отдал на благотворительность все деньги, заработанные им в качестве премиальных за выступления сборной Марокко на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает журналист Халед Бейдун в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист пожертвовал 325 тысяч долларов на помощь бедным людям своем страны. Кроме того, хавбек с 2015 года бесплатно играет за национальную команду.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Марокко дошла до полуфинала, где проиграла сборной Франции (0:2), и теперь сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место.

В нынешнем сезоне 29-летний Зиеш провел за “Челси” и сборную Марокко 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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