Зиеш наконец нашел новый клуб

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, английский "Челси" достиг принципиальной договорённости о трансфере полузащитника Хакима Зиеша в турецкий “Галатасарай”.

По данным инсайдера, пока сделка ещё не завершена официально.

В данный момент турецкий клуб ожидает результатов медицинского обследования игрока. Ранее саудовский клуб "Аль-Наср" отказался от приобретения марокканского игрока из-за обнаруженных у него проблем со здоровьем, особенно с коленом. Какая ситуация со здоровьем футболиста сейчас - неизвестно.

В прошедшем сезоне 2022/2023 Хаким Зиеш отыграл за лондонский за "Челси" 24 матча во всех соревнованиях и сделал три результативные передачи.

Перед переездом в Лондон марокканский полузащитник выступал за "Аякс", "Твенте" и "Херенвен". Вместе с "Челси" он становился обладателем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира по футболу.

В прошлом сезоне “Челси” сыграл хуже всех ожиданий, заняв лишь 12-е место по итогам первенства АПЛ.