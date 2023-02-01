Зиеш был готов заплатить "Челси", чтобы его отпустили в ПСЖ

Марокканский форвард “Челси” Хаким Зиеш был готов доплатить за свою аренду в “Пари Сен-Жермен”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист неоднократно просил руководство английского клуба ускорить оформление документов для трансфера. Впрочем, “Челси” три раза отправлял парижанам неправильные документы. В итоге, трансфер не был зарегистрирован вовремя.

ПСЖ подавал апелляцию в Профессиональную футбольную лигу Франции с просьбой сделать исключение и зарегистрировать марокканца, но получил отказ.

Таким образом, 29-летнему Зиешу в ближайшее время придется вернуться в расположение “Челси”.

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