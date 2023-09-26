Зидан возвращается к тренерской работе

По информации Todofichajes, французский тренер Зинедин Зидан рассматривает возможность продолжить свою тренерскую карьеру, присоединившись к национальной сборной Франции. В настоящий момент Зидан намерен дождаться окончания Евро-2024, после чего возможно его назначение на пост главного тренера национальной команды.

Зинедин Зидан ранее работал главным тренером мадридского "Реала" с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством "Реал" стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

На посту тренера сборной Франции с июня 2012 года находится Дидье Дешам. Под его руководством французская команда стала чемпионом мира 2018 года в России, победителем Лиги наций 2021 года, а также достигла финала Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В прошлом сезоне “Реал” стал серебряным призером чемпионата Испании. Первенство выиграла “Барселона”.