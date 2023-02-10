Зидан выставил неожиданное условие для возвращения в "Реал"

Зинедин Зидан готов вновь возглавить мадридский “Реал”, но при одном условии, сообщает sport.es.

По сведениям источника, французский специалист хочет видеть в составе королевского клуба полузащитника “Лиона” Райана Шерки. Летом игрока можно будет приобрести по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется ПСЖ.

В нынешнем сезоне 19-летний Шерки провел за “Лион” 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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