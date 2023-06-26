Зидан высказался о трансфере звездного англичанина в "Реал"

Бывший наставник “Реала” Зинедин Зидан высказался о трансфере полузащитника Джуда Беллингема в мадридский клуб.

По словам тренера, англичанин - очень важный игрок для будущего команды.

“Я встретил его на финале ЧМ-2022, где мы немного пообщались. Желаю ему прекрасной карьеры”, - сказал он.

Напомним, что за 19-летнего хавбека “Реал” заплатил “Боруссии” более 100 миллионов евро.