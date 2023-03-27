Зидан выдвинул два требования "Реалу" для возвращения

Зинедин Зидан, бывший тренер мадридского "Реала", предъявил два условия своему бывшему клубу для возможного возвращения на пост главного тренера в конце сезона, сообщает Defensa Central.

Французский специалист требует включения специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона в тренерский штаб "Реала".

Кроме того, Зидан настаивает на том, чтобы в составе команды оставался Эден Азар, бельгийский футболист, который перешел в клуб, когда Зидан был главным тренером.

Если нынешний главный тренер Карло Анчелотти покинет клуб летом, то Зидан может вернуться в "Реал" в третий раз.