Зидан ушел из "Манчестер Юнайтед"

20-летний иракский полузащитник Зидан Икбал больше не является игроком “Манчестер Юнайтед”.

В ближайшее время он завершит сделку по переходу в “Утрехт”.

В своем Twitter игрок написал: “Было приятно”.

Сумма трансфера составит 1 миллионо евро.

Отметим, что Зидан является воспитанником “красных дьяволов”, но в основном составе он так и не дебютировал.

В то же время молодой талант уже успел провести два матча за сборную Ирака, за которую провел 2 матча.