Зидан рассказал, почему не возвращается к тренерской работе

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан высказался о том, почему не возвращается к работе.

Известный специалист остается без клуба с 2021 года.

"Когда я снова начну тренировать? В настоящее время у меня нет никаких планов, я наслаждаюсь проведением времени с семьей, которая для меня очень важна. Посмотрим, что может случиться в будущем. Пока я остаюсь тренером, этот вопрос остается открытым", - высказался наставник в интервью Tuttomercatoweb.

Зидан уже дважды возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с ним команда дважды побеждала в чемпионате Испании, дважды выигрывала Суперкубок Испании и три раза подряд побеждала в Лиге чемпионов.

Слухи постоянно связывают Зидана с работой в одном из топ-клубов, однако до сих пор он так и не принял ни одно из предложений.

Что касается “Реала”, то им руководит итальянец Карло Анчелотти, который, скорее всего, покинет команду в 2024 году.