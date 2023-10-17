Зидан рассказал о трудностях в работе тренером

Известный французский тренер Зинедин Зидан рассказал о том, в чем разница в работе наставника клуба и футболиста.

"В конце сезона, у тренера даже больше усталости, чем у игрока. Эти две профессии не имеют ничего общего друг с другом. Когда я был футболистом, мои мысли были сосредоточены только на моей игре и на игре команды. Но тренер управляет 23 игроками, и это непрерывный процесс", - сказал Зидан в интервью Transfer News Live.

Французский наставник признался, что его голова всегда была занята работой, когда он приходил домой.

“У тренера постоянно большое количество информации, он несет ответственность за все решения. Это требует постоянного вклада энергии”, - сказал он.

Зинедин Зидан был тренером "Реала" с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со своей командой он стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Недавно были слухи, что Зидан может вернуться к тренерской работе.