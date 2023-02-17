Бывший наставник “Реала” Зинедин Зидан рассказал, что планирует вернуться к тренерской работе.

По словам специалиста, он очень хотел бы сделать это как можно скорее.

“У меня еще есть время тренировать, но я не могу знать, как долго оно будет длиться. Время есть прямо сейчас. Может быть, я вернусь к работе до июня”, - сказал он.

Напомним, что Зидан тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.