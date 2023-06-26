Зидан ответил на слухи о работе в топ-сборной

Легендарній наставник Зинедин Зидан ответил на слухи СМИ о возможной работе со сборной Франции.

Специалист дал понять, что такой вариант не является чем-то фантастическим.

"Нельзя исключать ничего, но должно быть чувство, что ты этого действительно хочешь", - сказал тренер.

Напомним, что Зидан из больших команд работал лишь с “Реалом”, с которым выиграл 11 трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов.