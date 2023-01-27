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Зидан определил 4 клуба, которые готов возглавить

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Французский тренер Зинедин Зидан летом может вернуться к работе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, специалист заинтересован в работе с “Реалом”, “Баварией”, ПСЖ или “Ювентусом”.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов тренера также входит “Марсель” из его родного города.

Напомним, что Зидан надеялся возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2022 в Катаре. Впрочем, Федерация футбола Франции приняла решение продлить контракт с нынешнем тренером Дидье Дешамом до лета 2026 года.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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