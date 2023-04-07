Зидан не поедет тренировать в Англию: экс-чемпион мира Пети назвал причину
Новости футбола Сегодня, 06:39
Фото: твиттер Реала
Бывший чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети порассуждал на тему того, сможет ли Зинедин Зидан стать тренером одного из английских клубов.
Пети, который играл вместе с Зиданом на ЧМ-1998, уверен в том, что Зидан исключает такой вариант, так как совсем не знает английского языка.
"Нет, он не поедет тренировать в АПЛ, это точно. Причина проста - он не знает языка. Я знаю Зидана уже много лет, и я знаю, что это для него очень важно. Он не любит, когда его слова переводят", - цитирует Пети Daily Mail.
Напомним, что последним клубом Зидана был мадридский “Реал”.
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