Зидан может возглавить сборную Бразилии

Новым главным тренером сборной Бразилии может стать Зинедин Зидан, сообщает Okdiario.

По сведениям источника, руководство бразильского футбола полагает, что французский специалист будет пользоваться огромным уважением у футболистов, болельщиков и журналистов. На посту наставника бразильцев француз может сменить Тите, который ушел в отставку после неудачи сборной на чемпионате мира-2022.

Ранее сообщалось, что 50-летний Зидан хочет возглавить сборную Франции, но, Федерация футбола Франции намерена сохранить нынешнего тренера Дидье Дешама.

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