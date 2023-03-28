Зидан может возглавить английский топ-клуб

После ухода главного тренера Антонио Конте, “Тоттенхэм” начал поиски нового наставника.

Среди кандидатов на эту роль фигурируют Зинедин Зидан, бывший тренер мадридского “Реала”, а также Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино.

До конца текущего сезона команду будет возглавлять Кристиан Стеллини.

Напомним, что “шпоры” занимают четвертое место в турнирной таблице после 28 туров чемпионата Англии, имея в активе 49 баллов.