Зидан может вернуться в Реал. Журналист раскрыл детали

Зинедин Зидан может вернуться в мадридский «Реал».

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito.

По информации источника, на данный момент французский специалист является основным кандидатом на замену итальянскому тренеру Карло Анчелотти. Стороны ведут переговоры о возобновлении сотрудничества, но пока неясно, как они продвигаются.

Ранее СМИ писали, что после окончания текущего сезона Анчелотти продолжит свою карьеру в сборной Бразилии.

Напомним, что Зинедин Зидан уже дважды возглавлял мадридскую команду. Сначала с 2016 по 2018 годы, а после этого он вернулся в “Реал” и работал с 2019 по 2021 годы. В этот период он стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трехкратным победителем Лиги Чемпионов. Он стал первым тренером, который выиграл самый престижный клубный трофей Европы три раза подряд.

На данный момент «Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 24 очка. В следующем туре команда сыграет с «Севильей» 21 октября.