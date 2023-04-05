Зидан, Моуринью и еще трое: кто может сменить Галтье в ПСЖ

ПСЖ окончательно решил не продлевать контракт с главным тренером Кристофом Галтье.

Как пишет т RMC Sport, у боссов клуба уже есть сразу несколько кандидатур на его замену.

Самім приоритетным вариантом остается бывший тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан. Кроме него в списке кандидатов числятся Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Несмотря на то, что ПСЖ лидирует в Лиге 1, команда провалила сезон в Лиге чемпионов, где не смогла пройти дальше 1/8 финала.