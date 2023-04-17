Зидан и Роналду могут воссоединиться в одном клубе

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к Зинедину Зидану, сообщает Marca.

По сведениям источника, саудовский клуб хочет назначить французского специалиста на пост главного тренера и готов предложить ему 60 миллионов евро за два года.

Напомним, что ранее “Аль-Наср” уволил главного тренера Руди Гарсию, которым был недоволен Роналду.

Стоит отметить, что ранее Зидан и Роналду работали вместе в “Реале”.

“Аль-Наср”, набрав в 23 турах 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, и на три очка отстает от лидирующего “Аль-Иттихада”.

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