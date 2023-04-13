Журналистка раскрыла интересные детали переговоров Месси с Хави

По словам журналистки Лайи Тудель Прадес форвард ПСЖ Лионель Месси в беседе с наставником “Барселоны” Хави сообщил ему о своем желании вернуться в каталонский клуб.

По ее информации, футболист и тренер часто общаются в переписке, обсуждая игры и обстановку в раздевалке каталонского клуба.

Она обратила внимание на тот факт, что Месси при этом иногда говорит о “Барселоне” как о команде, к которой он относится: "Мы выиграли", "Мы играли хорошо".

Напомним, что каталонский клуб хочет подписать Месси на правах свободного агента в конце сезона, если Ла Лига одобрит его переход.