Журналист назвал имя следующего тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола прекратит сотрудничество с 65-летним Александром Петраковым.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, в УАФ решили не продлевать с ним контракт.

По его информации, новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, который сейчас возглавляет “Аль-Айн” из ОАЭ.

В марте 2023 года сборную примет штаб Реброва, если тренер не уйдет из своего клуба. Если же его уволят раньше, то лично он возглавит сборы национальной команды.