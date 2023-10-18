Журналист назвал имена еще трех итальянских игроков, которые замешаны в ставках

Стали известны еще три футболиста, которые замешаны в скандале со ставками.

Напомним, что ранее в медиа появлялись имена Фаджоли, Тонали и Дзаньоло. Первого из них уже дисквалифицировали на семь месяцев.

По информации журналиста Фабрицио Короны, в его распоряжении есть запись, где Дзаньоло и еще три игрока Серии А говорят о ставках на большие деньги. Речь идет о полузащитнике Ромы Стефане эль Шаарви, защитниках Ювентуса Федерико Гатти и Лацио Николо Касале. Корона также показал видео, на котором видно, как эти футболисты говорят о ставках во время футбольного матча. На данный момент эти игроки пребывают под следствием и других подтверждений их вины нет.

Напомним, что вчера эль Шаарви выходил на поле в составе сборной Италии против Англии. В текущем сезоне на его счету 6 матчей за Рому. Гатти этой осенью только однажды не провел весь матч за Ювентус в Серии А. На счету Касале в этом чемпионате 6 матчей за Лацио.

Ранее другой фигурант дела о ставках, Сандро Тонали, признался, что делал ставки на матчи своего бывшего клуба, Милана. Его могут отстранить от футбола на один год. Фаджоли в свою очередь пообещал открыть дополнительные подробности дела по нему.