Журналист назвал дату перехода украинца Мудрика в "Арсенал"

21-летний вингер “Шахтера” и сборной Украины Михаил Мудрик уже не сыграет за свой клуб.

Как пишет журналист Йерун Стекеленбург, в начале января молодой футболист станет игроком “Арсенала”.

По информации источника, стороны уже уладили детали трансфера. Впереди у украинца медицинские тесты, после чего сделка будет официально завершена.

Также журналист отметил, что полноценным игроком лондонского клуба Мудрик может стать 4 января 2023 года.