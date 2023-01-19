Журналист Морган назвал причину, почему Роналду хотел остаться в Европе

Журналист Пирс Морган рассказал, что португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду хотел остаться в Европе и перейти в команду, участвующей в Лиге чемпионов.

“Роналду перешел бы в любой клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Он хотел улучшить свои рекорды в Лиге чемпионов, чтобы Месси не смог его догнать. Криштиану хотел остаться лучшим в истории турнира. Это его мотивировало”, - приводит слова Моргана talkSPORT.

37-летний Роналду со 140 голами является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов и на 11 мячей опережает Лионеля Месси. Также португалец с 48 голевыми передами лидирует в списке лучших ассистентов, опережая Месси на три голевых паса.

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