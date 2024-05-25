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Жозе Моуринью ведет переговоры, чтобы возглавить клуб, который только повысился в классе

Новости футбола Сегодня, 06:33
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Жозе Моуринью ведет переговоры, чтобы возглавить клуб, который только повысился в классе Фото с сайта besoccer.com / Автор неизвестен

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью остался без работы в январе, когда расстался с Ромой. С того момента Моуринью интересовалось множество клубов, но особый интерес к нему проявляли команды с Саудовской Аравии.

Ранее мы сообщали, что им интересовалась компания PIF, которая управляет такими клубами как Аль-Иттихад, Ан-Наср, Аль-Ахли и Аль-Хиляль. Но позже к списку этих команд прибавилась Аль-Кадисия. Текущий сезон команда выступает в Первой лиге Саудовской Аравии, но уже досрочно оформила там чемпионство и в следующем сезоне сыграет в Про-лиге.

На данный момент Моуринью находился в Саудовской Аравии, выступая на саммите Sync в Эль-Хубаре. Именно в том городе, где базируется Аль-Кадисия.

Согласно данным talkSPORT, португалец уже встречался с некоторыми наиболее влиятельными людьми, с которыми обсуждал варианты возможной сделки.

Аль-Кадисия стремится как можно скорее добиться подписания контракта, и в скором времени Моуринью должен провести прямые переговоры с официальными лицами клуба.

Даже если он не согласится на пост главного тренера, саудовские нефтяные гиганты Aramco, как предполагается, готовы использовать Моуринью на руководящих, стратегических или посольских должностях.

Связанные команды и лиги
Аль-Кадaсиа Про-лига Саудовская Аравия
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