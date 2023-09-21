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Жозе Моуринью считает, что Рома не проиграла финал Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 13:18
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Жозе Моурінью считает, что Рома не проиграла финал Лиги Европы. Жозе Моурінью считает, что Рома не проиграла финал Лиги Европы.

Рома начинает свой путь в новом сезоне Лиги Европы. Жозе Моуринью заявил, что это уже другое соревнование, и все, что было в прошлом, остается в прошлом, сообщает Calciomercato.

Однако Моуринью сказал, что до конца своей карьеры он будет считать, что "Рома" не проиграла финал в Будапеште в прошлом сезоне. Напомним, что тогда "Севилья" победила римлян в финале Лиги Европы в серии после матчевых пенальти.

Тем не менее по словам тренера "Ромы", начинается новый сезон, и все начинается с нуля. Важно хорошо начать новый сезон. В прошлом году "Рома" начала с поражения, и в квалификации им пришлось сыграть с командой Лиги Чемпионов. В этот раз Моуринью и его команда хотят занять первое место в группе, чтобы попасть прямо в 1/16 финала Лиги Европы.

Моуринью подчеркнул, что они уважают всех своих соперников. Два года назад они проиграли 6:1 в Норвегии, на прошлой неделе уступили "Лудогорцу". Для "Ромы" это будет сложный матч, и его команда готовится к нему.

Напомним, что "Рома" проведет выездной матч против "Шерифа".

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