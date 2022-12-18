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Жозе Моуринью может отказать сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью может отказаться возглавить сборную Португалии, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, специалист сомневается в целесообразности прекращения карьеры клубного тренера ради работы в сборной, так как в этом случае он останется без интенсивной работы. Кроме того, Моуринью не уверен в способности Португалии выигрывать трофеи. В связи с этим тренер будет думать примерно до февраля 2023 года.

Напомним, что сборная Португалии в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 сыграет со сборными Исландии, Словакии, Боснии, Лихтенштайна и Люксембурга.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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