Жозе Моуринью хочет вернуться в свой бывший клуб

Наставник римской “Ромы” Жозе Моуринью признался, что хотел бы снова поработать с “Челси”.

Как пишет издание Daily Mail, португальцу не нравится отсутствие финансовой поддержки со стороны руководства римского клуба.

По этой причине наставник хотел бы вернуться в лондонский клуб, с которым он уже работал в период с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.

Агенты тренера уже провели переговоры с “Челси”, но там дали понять, что действующий наставник команды Грэм Поттер обладает полной поддержкой.