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Жозе Мауринью признался, что отклонил очень выгодное предложение

Новости футбола Сегодня, 02:32
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Жозе Мауринью признался, что отклонил очень выгодное предложение Жозе Мауринью признался, что отклонил очень выгодное предложение

Жозе Моуринью заявил, что прошедшим летом отклонил «самое выгодное предложение, когда-либо сделанное тренеру».

Еще в июне была информация о том, что клуб из Саудовской Аравии Аль-Хиляль обращался к легендарному португальцу с предложением возглавить клуб. Но Мауринью был заинтересован остаться в Роме.

По словам Фабрицио Романо, аравийский клуб предложил 60-летнему тренеру зарплату в колоссальные 30 млн евро за сезон. И по словам самого Мауринью, ни одному наставнику команды ранее еще не предлагали настолько выгодные сделки. Не называя сам клуб, он сказал почему решил отказаться.

«Я получил самое большое предложение в истории футбола на должность тренера. Я решил отказаться, потому что сказал руководству Ромы, болельщикам и игрокам, что собираюсь остаться. Я дал им слово».

Аль-Хиляль в конечном счете повторно назначил соотечественника Моуринью Жорже Жезуса. Летом в Саудовскую Аравия в качестве тренеров переехали Стивен Джеррард и Славен Билич, возглавив Аль-Эттифак и Аль-Фатех соответственно.

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