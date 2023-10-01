Жозе Мауринью признался, что отклонил очень выгодное предложение

Жозе Моуринью заявил, что прошедшим летом отклонил «самое выгодное предложение, когда-либо сделанное тренеру».

Еще в июне была информация о том, что клуб из Саудовской Аравии Аль-Хиляль обращался к легендарному португальцу с предложением возглавить клуб. Но Мауринью был заинтересован остаться в Роме.

По словам Фабрицио Романо, аравийский клуб предложил 60-летнему тренеру зарплату в колоссальные 30 млн евро за сезон. И по словам самого Мауринью, ни одному наставнику команды ранее еще не предлагали настолько выгодные сделки. Не называя сам клуб, он сказал почему решил отказаться.

«Я получил самое большое предложение в истории футбола на должность тренера. Я решил отказаться, потому что сказал руководству Ромы, болельщикам и игрокам, что собираюсь остаться. Я дал им слово».

Аль-Хиляль в конечном счете повторно назначил соотечественника Моуринью Жорже Жезуса. Летом в Саудовскую Аравия в качестве тренеров переехали Стивен Джеррард и Славен Билич, возглавив Аль-Эттифак и Аль-Фатех соответственно.