Жота рассказал, как Ливерпуль проводит перестройку в этом сезоне

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением об изменениях в стиле «красных».

«В этом году мы многое изменили, особенно в полузащите. А это очень важный, даже ключевой аспект нашей игры. За последние пару лет у нас также появилось много игроков нападения. Думаю, что футболистам и самим клубам нужно развиваться.

Обычно в командах часто меняют тренеров, но в «Ливерпуле» дела обстоят иначе. Мы знаем, что Юрген Клопп – нужный нам человек, способный вести нас вперед. Сейчас наша команда полностью обновилась с момента, когда Клопп только был назначен на должность главного тренера. Это вызов и для него, и для нас. Мы хорошо начали сезон и хотим продолжать в том же духе.

Также встает вопрос об изменении менталитета команды. Игроки, которые ушли, были важны для нас и за пределами футбольного поля. Хендо был капитаном, нам нужно адаптироваться к новой эре, новому капитану и новым игрокам», - сказал Диогу Жота в интервью Liverpool Echo.