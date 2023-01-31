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Жоржиньо перешел в "Арсенал"

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Челси” и сборной Италии Жоржиньо.

Сумма трансфера составила 11,3 миллиона евро. Футболист заключил с “канонирами” контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

31-летний Жоржиньо выступал за “Челси” с 2018 года. Всего он провел за клуб 213 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за “Верону”, “Самбонифачезе” и “Наполи”. За сборную Италии сыграл 46 матчей и забил пять голов. Обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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