Жоржиньо назвал причину перехода в "Арсенал" из "Челси"

Итальянский полузащитник Жоржиньо рассказал, почему он согласился перейти в “Арсенал” из “Челси” в зимнее трансферное окно.

“У меня была беседа с руководством ”Челси". Они четко дали понять, что у меня нет будущего в клубе. Порой такой нужно просто принять, так как все когда-нибудь заканчивается. Я решил двигаться дальше. Мне понравился проект “Арсенала”, поэтому я выбрал этот клуб", - приводит слова Жоржиньо журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

31-летний Жоржиньо перешел в “Арсенал” за 11,3 миллиона евро. Футболист заключил с “канонирами” контракт до лета 2024 года. За новый клуб он провел три матча.

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