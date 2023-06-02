Защитник “Барселоны” Жорди Альба получил предложения от трех клубов, сообщает журналист Фернандо Поло в своем твиттере.

По сведениям источника, подписать футболиста хотят мадридский “Атлетико”, лиссабонская “Бенфика” и миланский “Интер”. Альба в ближайшее время станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Альба провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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