Жоау Канселу может сменить "Баварию" на другой топ-клуб

“Бавария” не планирует выкупать права на защитника Жоау Канселу у “Манчестер Сити” по окончанию текущего сезона, в связи с чем к футболисту начали проявлять интерес другие клубы.

По данным источника, слухи связывают португальца с “Барселоной”.

Каталонский клуб может также выбрать вариант аренды игрока летом этого года.

Интересно, что в “Манчестер Сити” уже дали понять, что не рассчитывают на футболиста.