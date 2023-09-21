Жоау Канселу поделился своими эмоциями от перехода в Барселону

Новый защитник Барселоны, португалец Жоау Канселу, выразил свое восторженное удовлетворение новым клубом. Он выразил желание утвердиться и внести свой вклад в дела команды, сообщает Mundo Deportivo.

Португальский защитник отказался от Манчестер Сити, трофейного клуба прошлого сезона, в пользу Барселоны, подчеркивая, что это исполнение его детской мечты. Несмотря на необходимость пожертвовать частью своей заработной платы, Канселу не задумывался, когда представилась возможность перейти в Барселону. Он подчеркнул, что Манчестер Сити на данный момент является выдающейся командой, однако когда Барселона зовет, сопротивление бессмысленно.

"Моя семья и все мои друзья знают, что я давно мечтал оказаться в Каталонии. Барселона всегда притягивала меня, особенно потому, что здесь играли мои футбольные кумиры. Теперь я горю желанием продемонстрировать свои способности, чтобы помочь команде вернуться туда, где она по праву принадлежит", - заявил португалец.

Он выразил благодарность Манчестер Сити, признавая, что это еще одна исполненная мечта. Этот успех он отнес к заслуге своих партнеров, Гвардиолы и посвященного тренерского штаба. По мнению игрока, Манчестер Сити представляет собой вершину мирового футбола на данный момент.

Следует отметить, что Канселу уже провел три матча за Барселону и один раз поразил ворота соперника.