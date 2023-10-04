Жоау Феликс восхитился одним игроком Барселоны

Арендованный у "Атлетико" нападающий "Барселоны" Жоау Феликс рассказал о том, как он вливается в новую команду.

В частности, игрок сборной Португалии поделился впечатлениями о своих новых одноклубниках. Феликс рассказал, кто из них удивил его больше всего.

По словам Феликса, из всех игроков он был больше всего впечатлен Френки де Йонгом.

"Я знал Френки еще до перехода в "Барселону", но увидев его игру изблизи, ощутил еще более ясную картину. Меня поражает его понимание игры и способность влиять на поле, что очень впечатляет", - сказал он.

Напомним, что Феликс проведет в каталонском клубе ближайший год, а вернется в “Атлетико” летом 2024 года. В арендном соглашении между клубами не прописана опция обязательного выкупа прав на футболиста.

В текущем сезоне португалец провел шесть матчей во всех турнирах и отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Минувший сезон он провел на правах аренды за "Челси", где сыграл 20 матчей и забил четыре гола.