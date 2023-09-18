Жоау Феликс высказался про свой первый гол за Барселону

Форвард "Барселоны" Жоау Феликс на выходных отметился первым голом за каталонцев.

Он отличился в воротах “Бетиса” в матче 5-го тура Ла Лиги. Как известно, каталонцы арендовали футболиста сборной Португалии у мадридского “Атлетико” до конца сезона.

По словам Феликса, он очень рад вернуться в испанский чемпионат.

"У меня приятные ощущения. В этой команде легко играть, все были отличными. Когда всё работает хорошо, мяч передвигается быстро, и голы забиваются.

Я стараюсь показывать высокий уровень. Атмосфера в команде очень хорошая. Я счастлив. Изменения, которые случились, только улучшили мою жизнь и жизни моей семьи и друзей", - сказал португалец в интервью AS.

Кроме Феликса в этом матче голы были на счету Роберта Левандовского, Феррана Торреса, Рафиньи и Жоау Канселу.

Отметим, что прошлый сезон португальский вингер провел в аренде в лондонском “Челси”, однако англичане не стали активировать функцию выкупа контракта по итогам первенства.