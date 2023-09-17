Жоау Феликс: Счастлив быть в Барселоне

23-летний португальский нападающий под занавес трансферного окна сменил мадридский Атлетико на Барселону. Игрок будет выступать за «блаугранас» в аренде до конца сезона.

Вчера в матче против Бетиса Феликс впервые появился на поле в футболке Барсы с первых минут. Сам игрок прокомментировал свое выступление и игру новой команды.

«Я очень рад снова выйти в стартовом составе. Давно этого не делала. Впечатления от игры остались только хорошие. В этой команде очень легко играть в футбол.

Мое хорошее выступление прежде всего является достижением всего коллектива. Позиционно все были там, где должны быть. Когда у вас хорошая структура и мяч хорошо и быстро двигается по полю, появляются пространство и голы.

В эпизоде ​​с моим голом я просто пошел играть на добивание заблокированного удара, не больше. Момент с голом Левандовски? Неважно, что это не был пас от него на меня, потому что главное, чтобы он сам забивал голы. Роберт — настоящий бомбардир, поэтому он должен забивать голы, чтобы обрести уверенность. Чем больше он забьет, тем лучше для команды.

Я работаю над тем, чтобы выйти на лучший уровень физической формы. У меня очень хорошие партнеры по команде, так что с ними это легко удается делать. Я сделаю все возможное, чтобы помочь Барселоне.

Сейчас я счастлив. Изменения пошли на пользу мне, моей семье и друзьям. Я этому очень рад», — заявил португалец.

Прошлый сезон Жоау Феликс также на правах аренды провел за Челси и забил 4 гола в 20 матчах.