Жоау Феликс рассказал об адаптации в Барселоне

Новичок каталонский “Барселоны” Жоау Феликс рассказал о том, как прошли его первые дни на новом месте.

Как известно, чемпион Испании арендовал молодого португальца у “Атлетико” без опции выкупа. Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

"Я чувствую себя уверенно и физически готов, несмотря на то, что в последнее время играл мало. Я хочу начать все с чистого листа в "Барселоне" и быть полезным для команды. Мои новые товарищи по команде приняли меня очень дружелюбно. Молодая команда создает комфортную атмосферу, и я с нетерпением ожидаю возможности сыграть перед нашими болельщиками. Они меня приятно удивили своим гостеприимством", - сказал Феликс в комментарии Sport.es.

Напомним, что в прошлом сезоне 23-летний футболист выступал на правах аренды за лондонский “Челси”. По итогам первенства англичане не стали активировать опцию выкупа и футболист вернулся в расположение мадридской команды.

По итогам прошлого сезона каталонская “Барселона” стала чемпионом Испании, опередив “Реал” на 10 баллов.