Жоау Феликс перешел в “Челси”: фото

Вингер мадридского “Атлетико” Жоау Феликс перешел в “Челси”.

Как сообщили в пресс-службе лондонского клуба, португалец арендован до конца сезона.

Интересно, что перед переездом в Англию Феликс продлил контракт с испанским клубом еще на сезон – до 2027 года.

Аренда игрока сборной Португалии обойдется “синим” в 11 млн евро.

В текущем сезоне Феликс забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах.