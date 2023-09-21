Жоау Феликс отказался от больших денег ради перехода в Барселону

Форвард "Барселоны" Жоау Феликс раскрыл некоторые подробности своего перехода в каталонскую команду.

В частности, он рассказал о финансовых условиях у сине-гранатовых.

По данным открытых источников, каталонцы будут платить португальскому нападающему около 400 тысяч евро за сезон. Во второй половине сезона 2022/2023, когда Феликс выступал за "Челси" на правах аренды, ему платили 290 тысяч евро в неделю.

"Действительно, я отказался от значительной суммы, но мне было важно сменить клуб", - приводит слова португальского вингера портал Sport.es.

Феликс играет за "Барселону" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.

В нынешнем сезоне форвард провел три матча в составе "блауграны" в различных турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста принадлежит "Атлетико" и действует до июня 2029 года. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, сейчас португалец стоит в районе 50 миллионов евро.