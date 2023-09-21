Жоау Феликс назвал причину ухода из Атлетико

Португальский вингер "Атлетико" Жоау Феликс, который этот сезон проведет в аренде в "Барселоне", рассказал, почему у него сложились дела в мадридской команде.

По словам известного футболиста, он так и не смог полностью воспринять идеи главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.

"Такое бывает в футболе. Если что-то не идет по плану, иногда нужно менять команду. Я попробовал свои силы в "Челси" и сейчас нахожусь в "Барселоне", потому что мне было сложно адаптироваться к философии клуба и тренера в "Атлетико". Но я всегда старался делать все возможное. В "Атлетико" у меня также были очень хорошие периоды", - сказал Феликс, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Феликс довольно успешно влился в игровую схему “Барсселоны”. В текущем сезоне он сыграл три матча в разных турнирах, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Соглашение молодого португальца с "Атлетико" действительно до июня 2029 года.

По оценке Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста на сегодняшний день не превышает 50 миллионов евро.