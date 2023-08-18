Жоау Феликс находится в шаге от перехода в топ-клуб

По информации известного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс находится в шаге от перехода в "Барселону".

По данным источника, переговоры между обеими командами находятся на последней стадии относительно возможной аренды португальского форварда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жоау Феликс готов значительно снизить свои финансовые запросы ради перехода в "Барселону". Кроме того, отмечается, что футболист рассматривает только возможность перехода в каталонский клуб.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Жоау Феликса составляет € 50 млн. В прошлом сезоне 23-летний португальский футболист играл в аренде за лондонский “Челси”. Во второй части сезона он провел 16 матчей в английской Премьер-лиге и забил четыре гола.

Пока остается неясным, как “Барселона” собирается подписывать португальца, так как в клубе есть проблемы с финансированием.