Жоау Феликс может перейти в топ-клуб Португалии

Лиссабонская “Бенфика” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликсу, сообщает Notícias ao Minuto.

По сведениям источника, португальский клуб разработал стратегию по трансферу 23-летнего футболиста. “Бенфика” планирует сделать предложение об аренде форварда перед закрытием летнего трансферного окна. В лиссабонском клубе надеются, что к этому сроку у “Атлетико” не будет других вариантов, чтобы избавиться от игрока, у которого не лучшие отношения с главным тренером команды Диего Симеоне.

Феликс является воспитанником “Бенфики”. Летом 2019 года португальский клуб продал форварда в “Атлетико”. Сумма трансфера составила 127,2 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал за “Челси” на правах аренды. За английский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.

Напомним, что в прошлом сезоне “Бенфика” стала чемпионом Португалии, “Атлетико” финишировал на третьем месте в чемпионате Испании.