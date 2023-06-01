Вингер "Атлетико" Жоау Феликс может остаться в АПЛ.

Как пишет источник, услуги футболиста предложили "Ньюкаслу".

Напомним, что вторую часть сезона португалец провел на правах аренды в "Челси".

При этом в "Атлетико" не считают, что футболист проявил себя и не хотят его возвращать.

Напомним, что английский клуб за полугодовую аренду заплатил 10 млн евро.