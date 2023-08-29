Жоау Феликс готов перейти в клуб из Саудовской Аравии, но при одном условии

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликс может переехать в Саудовскую Аравию, сообщает CaughtOffside со ссылкой на твиттер журналиста Бена Джейкобса.

По сведениям источника, португалец заинтересован в переходе в один из саудовских клубов. Впрочем, переход состоится только в том случае, если Феликсу не удастся перейти в “Барселону” до закрытия летнего трансферного окна. Таким образом, форвард будет ждать предложения от каталонского клуба до 1 сентября.

Напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему португальцу проявляют “Пари Сен-Жермен”, “Бенфика”, “Астон Вилла”, “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”.

Феликс является воспитанником “Бенфики”. Летом 2019 года португальский клуб продал форварда в “Атлетико”. Сумма трансфера составила 127,2 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал за “Челси” на правах аренды. За английский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.