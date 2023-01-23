Жиру высказался о своем будущем в "Милане"

Французский нападающий “Милана” Оливье Жиру рассказал, что он принял решение остаться в итальянском клубе.

“Я хочу продлить контракт с ”Миланом". Мне кажется, что я смог завоевать сердца фанатов после завоевания скудетто. Я готов завершить карьеру в “Милане”. Я мог бы переехать в какой-нибудь экзотический чемпионат, например, МЛС. Но я хочу остаться", - приводит слова Жиру Canal+.

В нынешнем сезоне 36-летний Жиру провел за “Милан” 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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