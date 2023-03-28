Жиру установил новый рекорд в сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру установил новый рекорд.

Он сыграл в квалификационном матче чемпионата Европы 2024 года в Германии с Ирландией (1:0) и стал самым возрастным полевым игроком с 2000 года, который играл за Францию в официальном матче.

На момент игры ему было 36 лет и 178 дней.

По этому показателю Жиру обошёл легендарного защитника Лилиана Тюрама, который выступал за Францию в возрасте 36 лет и 164 дня.