"Жирона" Цыганкова проиграла в матче Ла Лиги

В матче 18-го тура чемпионата Испании “Жирона” на выезде проиграла “Вильярреалу” со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Дани Парехо. Украинский полузащитник гостей Виктор Цыганков на поле не вышел.

“Вильярреал”, набрав 31 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Жирона” с 21 очком осталась на 11-й позиции.

“Вильярреал” – “Жирона” - 1:0 (0:0)

Гол: Парехо, 90 (с пенальти) - 1:0

“Вильярреал”: Рейна, Манди, Пау Торрес, Куэнка (Фалль, 61), Мохика (Альберто Морено, 86), Капу (Тригерос, 81), Парехо, Алекс Баэна, Чуквуэзе (Collado, 86), Пино (Моралес, 81), Жерар Морено.

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Эспиноса, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хуанпе, 81), Ромеу, Алеиш Гарсия (Гарсия, 75), Тони Вилья (Фернандес, 75), Мартин (Эррера, 64), Рикельме, Стуани (Кастельянос, 64).

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